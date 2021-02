LIVE: Kan Westerlo de bekerdromen van Charleroi verpesten?

eerste helft, minuut 19. Charleroi reageert via Bruno. Massimo Bruno mag aanleggen . Vanuit een schuine hoek dwingt hij doelman Vanlangendonck tot een knappe redding. .

eerste helft, minuut 12. Eerste grote kans van de wedstrijd is voor Westerlo. Doelman Descamps redt knap na hard schot van Janssens. Westerlo is de betere ploeg in de beginfase. .