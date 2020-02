15:47

vooraf, 15 uur 47. Vanhaezebrouck: "Tijd dat Kortrijk eens prijs pakt". In de aanloop naar de halve finale tegen Antwerp blikt Hein Vanhaezebrouck samen met zijn toenmalige assistent Yves Vanderhaeghe (nu hoofdtrainer) terug op de vorige legendarische bekerfinale van Kortrijk. Die strandde toen in de finale tegen Lokeren. "Het is aan Yves om dat recht te zetten", zegt Vanhaezebrouck. "Het is tijd dat Kortrijk eens een prijs wint of Europees voetbal haalt, want ook dat is nog nooit gebeurd.".