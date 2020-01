20:54

vooraf, 20 uur 54. Antwerp speelt zonder geschorste Hoedt. In zijn heenmatch van de halve finales van de Belgische beker kan Antwerp geen beroep doen op Wesley Hoedt. De Nederlandse verdediger werd zondag in de competitiematch tegen Cercle Brugge al uitgesloten na 7 minuten. Het bondsparket vroeg één speeldag schorsing en Antwerp heeft zich neergelegd bij dat voorstel. De sanctie gaat in vanaf 22 januari, waardoor Hoedt de heenwedstrijd in de halve finales mist.