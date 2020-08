Underdog Antwerp houdt Club Brugge van dubbel in bekerfinale

De bekerfinale in een notendop

Antwerp verovert de Beker van België na goal van Refaelov:

Antwerp begint fris aan de partij, Club onherkenbaar

Vierde keer, goede keer dan maar? In Antwerpen passen ze het spreekwoord na de bekerfinale aan, want na een halfuur was het dan toch raak. Lamkel Zé lanceerde Juklerod, die Refaelov het openingsdoelpunt op een dienblaadje aanbood: 0-1, meteen ook de ruststand.

De negatieve voorspellingen deerden Antwerp niet. De roodhemden begonnen fris aan de finale, terwijl 146 dagen zonder officiële wedstrijd toch wat zand in de kampioenenmachine van Club had gestrooid.

Lamkel Ze moet even bekomen buiten de lijnen, maar rolt dan doodleuk binnen de lijnen

Club Brugge kan moegestreden Antwerp niet klein krijgen

Philippe Clement had 45 minuten tijd gehad om een stevige donderpreek te schrijven voor tijdens de rust. En dat had effect: een mager Club Brugge kwam gepikeerd uit de kleedkamers en voerde de druk op.

Met ook nog Youssouphe Badji, de sterkhouder tijdens de voorbereiding, als invaller in de voorhoede, leek Club Brugge klaar om de rollen om te draaien. Antwerp werd een kwartier lang van het toneel geduwd.

Maar de aanvalspogingen van de landskampioen bleven inspiratieloos. Gouden Schoen Hans Vanaken kon zijn ploeg niet aanzwengelen, alleen de 18-jarige Badji kon dreigen met twee stevige kopballen.

Antwerp leek al zijn energie in de eerste helft te hebben gestoken, maar ook trekkebenend was het nog geen vogel voor de onzichtbare blauw-zwarte kat. Zelfs 6 minuten extra tijd volstonden niet voor Club Brugge om verlengingen uit de brand te slepen. Geen derde dubbel in de clubgeschiedenis van Brugge, wel een eerste prijs in 28 jaar voor Antwerp, dat naar de groepsfase van de Europa League mag.