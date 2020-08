LIVESTREAM: Antwerp verrast Club Brugge met 0-1 in eerste helft

45+3' eerste helft, minuut 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. De Beker van België gaat halfweg richting Antwerpen. Club Brugge maakte aanvallend een magere indruk, Antwerp oogde wel scherp en kon dankzij Refaelov ook vieren. . Rust De Beker van België gaat halfweg richting Antwerpen. Club Brugge maakte aanvallend een magere indruk, Antwerp oogde wel scherp en kon dankzij Refaelov ook vieren.

45+1' Twee minuten extra. Club Brugge heeft nog twee minuten tijd om voor het rustsignaal orde op zaken te stellen. . eerste helft, minuut 46. Twee minuten extra Club Brugge heeft nog twee minuten tijd om voor het rustsignaal orde op zaken te stellen.

44' eerste helft, minuut 44. Ook Diatta raakt maar niet in de wedstrijd. Peter Vandenbempt. Ook Diatta raakt maar niet in de wedstrijd. Peter Vandenbempt

43' eerste helft, minuut 43. Club Brugge heeft wat geluk bij een tegenprik van Antwerp. Balanta velt ploegmaat Mata, maar scheidsrechter Laforge legt de fase toch stil. . Club Brugge heeft wat geluk bij een tegenprik van Antwerp. Balanta velt ploegmaat Mata, maar scheidsrechter Laforge legt de fase toch stil.

42' eerste helft, minuut 42. Clinton Mata steekt vragend zijn hand op. De verdediger vindt geen aanspeelpunt en kiest verkeerd voor een hoge bal richting Okereke. . Clinton Mata steekt vragend zijn hand op. De verdediger vindt geen aanspeelpunt en kiest verkeerd voor een hoge bal richting Okereke.

41' eerste helft, minuut 41.

40' eerste helft, minuut 40. Philippe Clement kijkt allesbehalve tevreden toe. De coach begint alvast aan zijn donderpreek te schrijven voor tijdens de rust. . Philippe Clement kijkt allesbehalve tevreden toe. De coach begint alvast aan zijn donderpreek te schrijven voor tijdens de rust.

39' Gele kaart voor Éder Balanta van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 39 Éder Balanta Club Brugge

39' eerste helft, minuut 39. Wie zorgt er een keer voor doelgevaar? Na 40 minuten nog geen halve kans voor Club Brugge. Peter Vandenbempt. Wie zorgt er een keer voor doelgevaar? Na 40 minuten nog geen halve kans voor Club Brugge. Peter Vandenbempt

37' eerste helft, minuut 37. Dribbel Lamkel Zé. Balverlies van Hans Vanaken komt Club Brugge bijna duur te staan. Lamkel Zé waagt zich aan een dribbel door het hart van de blauw-zwarte defensie, maar loopt zich vast. Mbokani neemt over, maar zijn afstandsschot wordt afgeblokt. . Dribbel Lamkel Zé Balverlies van Hans Vanaken komt Club Brugge bijna duur te staan. Lamkel Zé waagt zich aan een dribbel door het hart van de blauw-zwarte defensie, maar loopt zich vast. Mbokani neemt over, maar zijn afstandsschot wordt afgeblokt.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. Club Brugge lijkt weer wat meer grip te krijgen op de wedstrijd. Antwerp plooit achteruit om de druk van de landskampioen op te vangen. . Club Brugge lijkt weer wat meer grip te krijgen op de wedstrijd. Antwerp plooit achteruit om de druk van de landskampioen op te vangen.

33' eerste helft, minuut 33. Pius krijgt eerste geel. Junior Pius ontvangt de eerste gele kaart van de wedstrijd. De verdediger maakt duidelijk aan Laforge dat zijn trapje op Okereke zijn eerste fout is, maar de scheidsrechter is onverbiddelijk. . Pius krijgt eerste geel Junior Pius ontvangt de eerste gele kaart van de wedstrijd. De verdediger maakt duidelijk aan Laforge dat zijn trapje op Okereke zijn eerste fout is, maar de scheidsrechter is onverbiddelijk.

32' Gele kaart voor Júnior Pius van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 32 Júnior Pius Antwerp

31' eerste helft, minuut 31. Club Brugge heeft na een half uur nog niet veel kansen bij elkaar kunnen voetballen. Doelman Davor Matijas werd nog niet op de proef gesteld. . Club Brugge heeft na een half uur nog niet veel kansen bij elkaar kunnen voetballen. Doelman Davor Matijas werd nog niet op de proef gesteld.



30' eerste helft, minuut 30. Antwerp is gebeten, gedreven. Peter Vandenbempt. Antwerp is gebeten, gedreven. Peter Vandenbempt

30' eerste helft, minuut 30.

28' Geen buitenspel. Scheidsrechter Laforge controleert nog even bij de videoscheidsrechter, maar Refaelov liep niet buitenspel bij het openingsdoelpunt. . eerste helft, minuut 28. Geen buitenspel Scheidsrechter Laforge controleert nog even bij de videoscheidsrechter, maar Refaelov liep niet buitenspel bij het openingsdoelpunt.

28' eerste helft, minuut 28. Refaelov schuift de verdiende 0-1 binnen. Refaelov schuift de verdiende 0-1 binnen

25' eerste helft, minuut 25. Refaelov mikt raak. Club Brugge is halfweg de eerste helft op achtervolgen aangewezen. Juklerod ontsnapt en biedt Lior Refaelov het openingsdoelpunt aan op een dienblaadje. Uitgerekend een ex-speler nekt de landskampioen. . Refaelov mikt raak Club Brugge is halfweg de eerste helft op achtervolgen aangewezen. Juklerod ontsnapt en biedt Lior Refaelov het openingsdoelpunt aan op een dienblaadje. Uitgerekend een ex-speler nekt de landskampioen.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Lior Refaelov van Antwerp. 0, 1. goal Club Brugge Antwerp rust 0 1

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22. Refaelov vraagt strafschop. Lior Refaelov gaat neer in het strafschopgebied en kijkt meteen naar de scheidsrechter. De lijnrechter maakt met zijn vlag discussie onnodig. Niet veel later probeert Refaelov het dan maar met een afstandsschot, maar dat levert Mignolet niet al te veel problemen op. . Refaelov vraagt strafschop Lior Refaelov gaat neer in het strafschopgebied en kijkt meteen naar de scheidsrechter. De lijnrechter maakt met zijn vlag discussie onnodig. Niet veel later probeert Refaelov het dan maar met een afstandsschot, maar dat levert Mignolet niet al te veel problemen op.

19' eerste helft, minuut 19. Lamkel Zé krijgt een waarschuwing van scheidsrechter Laforge. Het enfant terrible van Antwerp laat de bal van de voet schieten en gaat door op Simon Deli. . Lamkel Zé krijgt een waarschuwing van scheidsrechter Laforge. Het enfant terrible van Antwerp laat de bal van de voet schieten en gaat door op Simon Deli.

18' eerste helft, minuut 18. Buta maakt een uitstekende indruk in het openingskwartier. De flankspeler van Antwerp dringt opnieuw aan, maar een klein duwtje in de rug van Sobol volstaat om de aanval af te fluiten. . Buta maakt een uitstekende indruk in het openingskwartier. De flankspeler van Antwerp dringt opnieuw aan, maar een klein duwtje in de rug van Sobol volstaat om de aanval af te fluiten.



17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Ook Juklerød is dicht bij het openingsdoelpunt. Ook Juklerød is dicht bij het openingsdoelpunt

16' eerste helft, minuut 16. Mignolet houdt Club recht. Na nog geen kwartier heeft Antwerp al drie uitstekende kansen versierd. Buta duwt goed door langs de flank, Juklerod dwingt Mignolet tot een nieuwe redding. Van een studieronde is geen sprake in de bekerfinale. . Mignolet houdt Club recht Na nog geen kwartier heeft Antwerp al drie uitstekende kansen versierd. Buta duwt goed door langs de flank, Juklerod dwingt Mignolet tot een nieuwe redding. Van een studieronde is geen sprake in de bekerfinale.

13' eerste helft, minuut 13. Club Brugge omcirkelt het Antwerpse strafschopgebied, Antwerp vangt de aanvalsgolf compact en laag op. Buta raakt wat in paniek en geeft een hoekschop weg. . Club Brugge omcirkelt het Antwerpse strafschopgebied, Antwerp vangt de aanvalsgolf compact en laag op. Buta raakt wat in paniek en geeft een hoekschop weg.

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Hongla plaatst een bal net over doel. Hongla plaatst een bal net over doel

11' eerste helft, minuut 11. De eerste hoekschop voor Club Brugge is een maat voor niets. De kopbal van Eder Balanta eindigt niet binnen het kader. . De eerste hoekschop voor Club Brugge is een maat voor niets. De kopbal van Eder Balanta eindigt niet binnen het kader.

11' eerste helft, minuut 11. Conclusie na 10 minuten: de druk en het overwicht voor Club Brugge, de kansen en het gevaar voor Antwerp. Peter Vandenbempt. Conclusie na 10 minuten: de druk en het overwicht voor Club Brugge, de kansen en het gevaar voor Antwerp. Peter Vandenbempt

10' eerste helft, minuut 10. Nummer 2 voor Antwerp. Club Brugge komt een tweede keer met de schrik vrij. De voorzet van Juklerod is ongevaarlijk, maar het afstandsschot van Hongla op de rebound mag wel gezien worden. Mignolet kan nog net over zijn deklat duwen. . Nummer 2 voor Antwerp Club Brugge komt een tweede keer met de schrik vrij. De voorzet van Juklerod is ongevaarlijk, maar het afstandsschot van Hongla op de rebound mag wel gezien worden. Mignolet kan nog net over zijn deklat duwen.

8' eerste helft, minuut 8. Mignolet houdt Mbokani van een vroege 0-1. Mignolet houdt Mbokani van een vroege 0-1

8' eerste helft, minuut 8. De wedstrijd is meteen goed begonnen. Peter Vandenbempt. De wedstrijd is meteen goed begonnen. Peter Vandenbempt

8' eerste helft, minuut 8. Mbokani met eerste kans. Antwerp toont dat het aanvallend wel wat kwaliteit op het veld heeft staan. Dieumerci Mbokani ontsnapt, maar Mignolet laat zich niet bij de eerste kans vloeren. . Mbokani met eerste kans Antwerp toont dat het aanvallend wel wat kwaliteit op het veld heeft staan. Dieumerci Mbokani ontsnapt, maar Mignolet laat zich niet bij de eerste kans vloeren.

7' eerste helft, minuut 7. Heet standje. Club Brugge doet het elftal van Antwerp al een keer naar adem happen. De tussenkomst van Haroun in het strafschopgebied is broodnodig bij de voorzet van Club Brugge. . Heet standje Club Brugge doet het elftal van Antwerp al een keer naar adem happen. De tussenkomst van Haroun in het strafschopgebied is broodnodig bij de voorzet van Club Brugge.

5' eerste helft, minuut 5. Antwerp-doelman Davor Matijas kan al eens een bal voelen, zonder met een redding te moeten uitpakken. De Kroaat trapt weg voor de neus van de aanstormende Okereke. . Antwerp-doelman Davor Matijas kan al eens een bal voelen, zonder met een redding te moeten uitpakken. De Kroaat trapt weg voor de neus van de aanstormende Okereke.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Antwerp probeert een eerste keer op te bouwen. Mbokani speelt goed af met het hoofd, Refaelov pakt uit met een onmogelijke steekpass op Juklerod. . Ook Antwerp probeert een eerste keer op te bouwen. Mbokani speelt goed af met het hoofd, Refaelov pakt uit met een onmogelijke steekpass op Juklerod.

3' eerste helft, minuut 3. Krépin Diatta laat zich een eerste keer zien op de rechterflank. Zijn dribbel is wat doorzichtig en wordt gemakkelijk afgestopt. . Krépin Diatta laat zich een eerste keer zien op de rechterflank. Zijn dribbel is wat doorzichtig en wordt gemakkelijk afgestopt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na 146 dagen rolt er weer een bal op de Belgische voetbalvelden. Het Koning Boudewijnstadion vormt het decor voor de bekerfinale tussen landskampioen Club Brugge en Antwerp. Wie mag de trofee in de prijzenkast zetten? . Aftrap Na 146 dagen rolt er weer een bal op de Belgische voetbalvelden. Het Koning Boudewijnstadion vormt het decor voor de bekerfinale tussen landskampioen Club Brugge en Antwerp. Wie mag de trofee in de prijzenkast zetten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:28 vooraf, 20 uur 28. Antwerp haalt herinneringen op aan bekerfinale uit 1992: "Bekerfinale was voor mij het allermooiste". Antwerp haalt herinneringen op aan bekerfinale uit 1992: "Bekerfinale was voor mij het allermooiste"

20:25 vooraf, 20 uur 25. Sporza toont op Instagram hoe coronaproof de bekerfinale wel is. Sporza toont op Instagram hoe coronaproof de bekerfinale wel is

20:24 vooraf, 20 uur 24. Clement: "Antwerp zal niet veel opbouwen". Philippe Clement heeft al door dat zijn ploeg het spel zal moeten maken. "Als ik het tactische plan van Antwerp bekijk, denk ik dat ze veel lange ballen naar hun twee spitsen zullen pompen en niet veel zullen opbouwen. Antwerp zal voor het fysieke werk gaan en dat is hun goed recht." . Clement: "Antwerp zal niet veel opbouwen" Philippe Clement heeft al door dat zijn ploeg het spel zal moeten maken. "Als ik het tactische plan van Antwerp bekijk, denk ik dat ze veel lange ballen naar hun twee spitsen zullen pompen en niet veel zullen opbouwen. Antwerp zal voor het fysieke werk gaan en dat is hun goed recht."

20:14 vooraf, 20 uur 14. Mijn groep staat fysiek verder dan vorig seizoen. We hebben meer kunnen doen in de voorbereiding. We kunnen makkelijker schakelen tussen 4-3-3 en 3-5-2. Dat is een voordeel. Philippe Clement, coach Club Brugge. Mijn groep staat fysiek verder dan vorig seizoen. We hebben meer kunnen doen in de voorbereiding. We kunnen makkelijker schakelen tussen 4-3-3 en 3-5-2. Dat is een voordeel. Philippe Clement, coach Club Brugge

20:04 vooraf, 20 uur 04. Lamkel Zé gaat 100 procent zijn best doen, daar ben ik zeker van. Hij kan er op zo'n avond plots drie scoren. Analist Geert Devlieger. Lamkel Zé gaat 100 procent zijn best doen, daar ben ik zeker van. Hij kan er op zo'n avond plots drie scoren. Analist Geert Devlieger

20:04 vooraf, 20 uur 04. Voetbalfans moeten supporteren in de eigen bubbel. Voetbalfans moeten supporteren in de eigen bubbel

20:03 vooraf, 20 uur 03. Demarez: "Hopen in Antwerpen dat het geen verlengingen worden". Demarez: "Hopen in Antwerpen dat het geen verlengingen worden"

20:02 vooraf, 20 uur 02. Toch Lamkel Zé? "Hopelijk mentaal klaar". Lamkel Zé speelde geen enkele voorbereidingswedstrijd mee met Antwerp, maar verschijnt toch uit de hoed van Ivan Leko voor de bekerfinale. Stoot hij hier niet heel wat spelers mee tegen de borst? "De coach heeft de keuze uit alles spelers. Lamkel Zé is fysiek klaar. We hebben er al meermaals aan getwijfeld of hij mentaal klaar is, maar we hopen van wel", zegt algemeen directeur Sven Jaecques. . Toch Lamkel Zé? "Hopelijk mentaal klaar" Lamkel Zé speelde geen enkele voorbereidingswedstrijd mee met Antwerp, maar verschijnt toch uit de hoed van Ivan Leko voor de bekerfinale. Stoot hij hier niet heel wat spelers mee tegen de borst?

20:01 vooraf, 20 uur 01. Club-fans kunnen bekerfinale volgen in Kinepolis. Club-fans kunnen bekerfinale volgen in Kinepolis

20:00 vooraf, 20 uur . Geen favoriet? Dat is een understatement. Antwerp zal het als team moeten doen. Gelukkig klopt niet altijd wat op papier staat en kunnen we het halen op het veld. Sven Jaecques, algemeen directeur Antwerp. Geen favoriet? Dat is een understatement. Antwerp zal het als team moeten doen. Gelukkig klopt niet altijd wat op papier staat en kunnen we het halen op het veld. Sven Jaecques, algemeen directeur Antwerp

19:55 vooraf, 19 uur 55. Antwerp heeft hoop. Club Brugge is torenhoog favoriet om voor de 12e keer de Beker van België in de prijzenkast te zetten. Maar Antwerp moet niet wanhopen: het is de enige ploeg die er dit seizoen in is geslaagd om de landskampioen te kloppen in de competitie. . Antwerp heeft hoop Club Brugge is torenhoog favoriet om voor de 12e keer de Beker van België in de prijzenkast te zetten. Maar Antwerp moet niet wanhopen: het is de enige ploeg die er dit seizoen in is geslaagd om de landskampioen te kloppen in de competitie.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Eerste kennismaking met Davor Matijas. Antwerp haalde tijdens de wintermercato doelman Davor Matijas. De 20-jarige keeper werd weggeplukt bij de tweede ploeg van Hajduk Split als "optie voor de toekomst". Maar na het vertrek van vaste waarde Sinan Bolat mag de Kroaat meteen aantreden in de bekerfinale. . Eerste kennismaking met Davor Matijas Antwerp haalde tijdens de wintermercato doelman Davor Matijas. De 20-jarige keeper werd weggeplukt bij de tweede ploeg van Hajduk Split als "optie voor de toekomst". Maar na het vertrek van vaste waarde Sinan Bolat mag de Kroaat meteen aantreden in de bekerfinale.

19:39 vooraf, 19 uur 39. Antwerp zag na de competitiestop maar liefst 9 spelers vertrekken. Vooral de achterhoede ziet er wat anders uit zonder sterkhouder Wesley Hoedt. Met Abdoulaye Seck, Junior Pius en Ritchie De Laet heeft Leko toch een defensie kunnen bouwen in zijn geliefde 3-5-2-opstelling. . Antwerp zag na de competitiestop maar liefst 9 spelers vertrekken. Vooral de achterhoede ziet er wat anders uit zonder sterkhouder Wesley Hoedt. Met Abdoulaye Seck, Junior Pius en Ritchie De Laet heeft Leko toch een defensie kunnen bouwen in zijn geliefde 3-5-2-opstelling.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Leko kiest voor Mbokani en Lamkel Zé. Ivan Leko moet creatief zijn in zijn eerste officiële wedstrijd met Antwerp. Matijas neemt de plek van Bolat in onder de lat. Voorin krijgt Lamkel Zé zowaar een plekje in het startelftal. Samen met Dieumerci Mbokani moet hij voor doelpunten zorgen. . Leko kiest voor Mbokani en Lamkel Zé Ivan Leko moet creatief zijn in zijn eerste officiële wedstrijd met Antwerp. Matijas neemt de plek van Bolat in onder de lat. Voorin krijgt Lamkel Zé zowaar een plekje in het startelftal. Samen met Dieumerci Mbokani moet hij voor doelpunten zorgen.

19:28 vooraf, 19 uur 28. Automatisch krijg je energie voor een bekerfinale. We leven al maanden in een tunnel. Ruud Vormer. Automatisch krijg je energie voor een bekerfinale. We leven al maanden in een tunnel. Ruud Vormer

19:24 vooraf, 19 uur 24. Okereke in de spits. Club Brugge heeft voorlopig amper spelers zien vertrekken tijdens de zomermercato. Coach Philippe Clement kan dan ook een kampioenenelftal tussen de lijnen gooien. Mata, Mechele en Deli vormen de vertrouwde achterhoede. De Ketelaere, de matchwinnaar in de halve finale tegen Zulte Waregem, en Gouden Schoen Hans Vanaken moeten spits Okereke bedienen. . Okereke in de spits Club Brugge heeft voorlopig amper spelers zien vertrekken tijdens de zomermercato. Coach Philippe Clement kan dan ook een kampioenenelftal tussen de lijnen gooien. Mata, Mechele en Deli vormen de vertrouwde achterhoede. De Ketelaere, de matchwinnaar in de halve finale tegen Zulte Waregem, en Gouden Schoen Hans Vanaken moeten spits Okereke bedienen.

19:14 - Vooraf Vooraf, 19 uur 14

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Krépin Diatta, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Éder Balanta, Eduard Sobol, Charles De Ketelaere, David Chidozie Okereke Opstelling Club Brugge David Chidozie Okereke, Charles De Ketelaere, Eduard Sobol, Éder Balanta, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Antwerp. Davor Matijas, Abdoulaye Seck, Júnior Pius, Ritchie De Laet, Didier Lamkel Ze, Aurélio Buta, Faris Haroun, Martin Hongla, Simen Juklerød, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Simen Juklerød, Martin Hongla, Faris Haroun, Aurélio Buta, Didier Lamkel Ze, Ritchie De Laet, Júnior Pius, Abdoulaye Seck, Davor Matijas