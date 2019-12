LIVE: STVV moet met zijn tienen achtervolgen tegen Zulte Waregem

Fase per fase

86' tweede helft, minuut 86. Larin pakt nog eens uit met een dribbel in de zestien, maar zijn schot is weer te slap om Schmidt in verlegenheid te brengen. Voor STVV kan de wedstrijd niet snel genoeg gedaan zijn.

84' tweede helft, minuut 84. De doelpuntenhonger van Zulte Waregem lijkt nog niet gestild. Oberlin pakt uit met een gevaarlijke voorzet, maar niemand kan de bal in doel lopen.

82' tweede helft, minuut 82. Schmidt behoedt STVV voor meer averij. STVV krijgt bijna een 4e goal om de oren. De Smet mag aanleggen van binnen de zestien aanleggen, maar de invaller besluit recht op Schmidt.

74' tweede helft, minuut 74. Bruno telt STVV definitief uit. STVV mag een kruis maken over zijn bekeravontuur. Schmidt zit nog net bij een schot van Oberlin, maar tegen de rebound van Bruno heeft de doelman geen verhaal.

70' tweede helft, minuut 70. Nog maar eens een wissel bij Zulte Waregem. Mathieu De Smet komt tussen de lijnen, voor Mensah zit de wedstrijd erop. Mathieu is de broer van Thibault, die tijdens de rust bij STVV in de kleedkamer is gebleven.

69' tweede helft, minuut 69. Afgekeurde goal. Acolatse laat zich meteen opmerken en treft zowaar raak, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel.

67' tweede helft, minuut 67. Zowel bij Zulte Waregem als STVV wordt er gewisseld. Bij de thuisploeg mag doelpuntenmaker Govea gaan rusten, hij wordt vervangen door Oberlin. Bij de bezoekers neemt Acolatse de plaats in van Suzuki.

62' tweede helft, minuut 62. Dan toch eens wat werk voor Bansen. De doelman staat pal op een schot van Suzuki in de korte hoek. Aan de overkant komt Bruno nog eens piepen, maar Schmidt geeft geen krimp op zijn kopbal.

53' tweede helft, minuut 53. Govea doet het opnieuw! Zulte Waregem komt weer wat dichter bij de kwartfinales. De ingevallen Zarandia haalt de achterlijn en legt goed terug naar Govea. Die glijdt zijn 2e van de avond makkelijk in doel.

52' tweede helft, minuut 52. Dury grijpt in en brengt met Zarandia een frisse kracht tussen de lijnen. Voor Bjørdal zit de wedstrijd erop.

49' tweede helft, minuut 49. Larin waagt zijn kans met een plaatsbal, maar de uitvoering is ondermaats. Het is wachten op concreet doelgevaar na de rust.

47' tweede helft, minuut 47. Voorlopig geen wijziging in het spelbeeld. Zulte Waregem breit rustig voor. Om STVV helemaal uit verband te spelen zal het tempo toch omhoog moeten. Bij 1-0 mogen de Truienaren blijven hopen.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Eén wijziging bij STVV bij de start van de tweede helft. De Smet liep op het einde van de eerste helft een blessure op en wordt vervangen door Colombatto. Geen veranderingen bij Zulte Waregem.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Zulte Waregem trekt de rust in met een 1-0-voorsprong. STVV stond al na amper 9 minuten met zijn tienen na rood voor Garcia. Govea maakte op het kwartier de enige goal.

42' eerste helft, minuut 42. Bossut krijgt vanavond rust van Francky Dury, maar ook voor zijn vervanger Bansen is het voorlopig een rustige avond. STVV slaagt er niet in om in de buurt van de doelman te komen.

39' eerste helft, minuut 39. Botaka stopt Bürki foutief af en ook hij loopt zo tegen een gele kaart aan. Ook Suzuki kreeg eerder in de wedstrijd al geel voor protest.

37' eerste helft, minuut 37. Larin niet voorbij Schimdt! Schmidt kan zich nog eens onderscheiden, dit keer op een kopbal van de duikende Larin aan de tweede paal. Voorlopig blijft het ondanks het numerieke overwicht bij een krappe marge voor de thuisploeg.

36' eerste helft, minuut 36. Zulte Waregem neemt wat gas terug en laat STVV zo wat meer in de wedstrijd komen. Maar tot kansen voor de bezoekers leidt dat voorlopig niet.

32' eerste helft, minuut 32. Zulte Waregem heeft de wedstrijd helemaal onder controle. De middenvelders mogen hun gang gaan. STVV probeert de thuisploeg met een dubbele linie op te vangen. Floris Geerts op Radio 1.

29' eerste helft, minuut 29. Druk van Zulte Waregem. Daar is de thuisploeg opnieuw. Bruno zet een fraaie één-twee op met Larin, het lage schot van Bruno landt in de handen van Schmidt.

28' eerste helft, minuut 28. Bij STVV lopen ze met 9 achter de bal, Suzuki staat vooraan eenzaam op een eiland. Zulte Waregem blijft jagen op de 2-0. Een afstandschot van Marcq waait hoog over.

23' eerste helft, minuut 23. Schmidt voorkomt de 2-0! Zulte Waregem heeft de touwtjes stevig in handen. Bruno brengt de bal goed voor doel en Seck torent boven iedereen uit. Schmidt kan zijn kopbal nog net voor de lijn pakken.

17' eerste helft, minuut 17. Noodgedwongen wissel Sankhon. Sankhon moet de strijd staken. Hij ging eerder al even van het veld voor een blessurebehandeling na een bal tegen zijn achterhoofd en kan nu niet meer voort. Durkin is zijn vervanger.

14' eerste helft, minuut 14. Govea opent de score! Zulte Waregem komt al vroeg op voorsprong na een prachtige aanval. Bjørdal vindt de ingelopen Govea en die maakt het koelbloedig af. STV staat plots voor een bijzonder zware opdracht.

9' eerste helft, minuut 9. Rode kaart. Vroege opdoffer voor STVV. Garcia haalt de doorgebroken Bjørdal onderuit en mag meteen gaan douchen van scheidsrechter Verboomen. In het tumult nadien loopt ook Janssens nog tegen een gele kaart aan. De vrije trap die erop volgt, levert niks op voor de thuisploeg.

5' eerste helft, minuut 5. Bansen krijgt bij Zulte Waregem net als in het bekerduel tegen Duffel zijn kans in doel. Bij STVV krijgt Boli rust. Floris Geerts op Radio 1.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zulte Waregem en STVV zijn aan hun bekerduel begonnen. Kan Zulte Waregem doorstoten naar de kwartfinales of gaat de kwalificatie naar STVV?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:50 vooraf, 19 uur 50. Vertrouwen bij beide ploegen. Zowel Zulte Waregem als STVV hebben er een prettig weekend op zitten. Zulte Waregem doet dankzij een overwinning tegen Eupen weer volop mee in de strijd voor Play-off I. STVV triomfeerde dan weer in de Limburgse derby tegen Racing Genk.

19:41 vooraf, 19 uur 41. Als we op de laatste twee confrontaties afgaan, dan stevenen we vanavond op verlengingen af. Eind augustus werd het op Stayen 0-0 en vorig seizoen bleef Zulte Waregem op eigen veld ook steken op een 1-1-gelijkspel tegen STVV. Van de laatste 4 onderlinge duels draaiden er 3 op een gelijkspel uit, STVV won ook 1 keer. De laatste zege van Zulte Waregem tegen STVV is al 2 jaar geleden.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Zulte Waregem dit jaar wel in kwartfinales? Vorig jaar hield het bekeravontuur van Zulte Waregem op in de 1/8e finales, dit jaar willen ze beter doen. Maar dan moet het team van Franky Dury wel voorbij STVV, dat net als vorig jaar de kwartfinales wil bereiken. Volg de wedstrijd hier. Zulte Waregem dit jaar wel in kwartfinales? Vorig jaar hield het bekeravontuur van Zulte Waregem op in de 1/8e finales, dit jaar willen ze beter doen. Maar dan moet het team van Franky Dury wel voorbij STVV, dat net als vorig jaar de kwartfinales wil bereiken. Volg de wedstrijd hier.