Budget Rebecquoise is "200 keer kleiner", maar: "Mirakels zijn mogelijk!"

10:56 vooraf, 10 uur 56. Gepersonaliseerde sjaals. Ter gelegenheid van de 1/8e finales in de beker pakt Rebecquoise uit met gepersonaliseerde sjaals. Daarop staat Standard-Rebecquoise met de datum van de match. "We zijn begonnen met 200 exemplaren, dan hebben we uitgebreid naar 400. Omdat het zo'n succes was, zijn er uiteindelijk 600 verkocht", aldus Laurent Simon, administratief medewerker bij Rebecquoise.

10:55 vooraf, 10 uur 55. Administratief medewerker Laurent Simon: "Het wordt een historische avond".

10:54 vooraf, 10 uur 54. Rebecq-supporter: "Mirakels zijn mogelijk! als we winnen, scheer ik mijn baard af".

10:48 vooraf, 10 uur 48. We hebben voor de grap eens gekeken naar de budgetten. Wij hebben 200 keer minder budget dan Standard, om maar een idee te geven tussen Standard en Rebecquoise. Sportief directeur Matthew Verhaeren.

10:47 vooraf, 10 uur 47. Sportief directeur Matthew Verhaeren: "Cercle was de kers op de taart, maar die kers is alleen nog maar groter geworden".

10:47 vooraf, 10 uur 47. Ik heb via Guillaume Gillet kunnen afspreken om met Carcela truitjes te wisselen. Ik hoop dat hij zal spelen. Regis Demolie.

10:46 vooraf, 10 uur 46. Middenvelder Regis Demolie: "Er is positieve stress en spanning".

10:45 vooraf, 10 uur 45. Doelman Andrew De Reymaeker: "We weten dat Preud'homme ons 2 keer is komen bekijken, ik denk dat hij gezien heeft dat we verdedigend heel sterk zijn".

10:40 vooraf, 10 uur 40. Standard - RUS Rebecquoise . Een avond om nooit meer te vergeten ligt aan de voeten van de spelers van RUS Rebecquoise, die in de 2e amateurklasse spelen. Rebecquoise mag na een zege tegen Cercle Brugge vorige ronde op bezoek naar Standard in de strijd om een plek in de kwartfinales. Volg de wedstrijd op deze pagina vanaf 20.00u.

