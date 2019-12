Met 10 clean sheets in de competitie bewees Simon Mignolet al meer dan zijn waarde bij Club Brugge. De ex-Liverpool-doelman is zo ook de meest secure doelman in vergelijking met alle grote Europese competities.

vooraf, 09 uur 50. Mignolet on fire. Met 10 clean sheets in de competitie bewees Simon Mignolet al meer dan zijn waarde bij Club Brugge. De ex-Liverpool-doelman is zo ook de meest secure doelman in vergelijking met alle grote Europese competities.

vooraf, 09 uur 44. Stunt KVO ook tegen Club Brugge? Met een levensbelangrijke driepunter tegen uitgerekend Anderlecht sloop KV Oostende een beetje weg uit de gevarenzone in de competitie. In de beker treffen de Oostendenaren nu Club Brugge in hun 1/8e finales. Club Brugge is dé ploeg van het seizoen in de Jupiler Pro League. Is het ook ongenaakbaar in de beker? Volg het op deze pagina vanaf 20.30u.