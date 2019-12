LIVE: Invaller Mboyo zet de scheve situatie helemaal recht

88' tweede helft, minuut 88. Eupen zet nog eens alles op alles. Een vrije trap van Amat gaat maar een meter naast. Valt de gelijkmaker nog uit de lucht? Eupen zet nog eens alles op alles. Een vrije trap van Amat gaat maar een meter naast. Valt de gelijkmaker nog uit de lucht?

77' tweede helft, minuut 77. Na een overtreding van Mboyo voor de eigen rechthoek, krijgt Eupen een vrije trap op een gevaarlijke plaats. Veel doen de panda's er niet mee.

73' tweede helft, minuut 73. Door de vele wissels is het tempo volledig uit de wedstrijd verdwenen. Eupen komt er niet meer aan te pas.

69' tweede helft, minuut 69. Het slotkwartier is aangebroken. Wanneer komt Eupen nog eens in de buurt van Jakubech?

67' tweede helft, minuut 67. Mboyo is sinds zijn invalbeurt van goudwaarde voor de thuisploeg. Met hem erbij gaat het duidelijk beter voor KV Kortrijk.

62' tweede helft, minuut 62. Erop en erover. KV Kortrijk zet de scheve situatie helemaal recht in twee minuten tijd. Ezatolahi verschalkt zijn eigen doelman na een goede aanval van de thuisploeg.

59' tweede helft, minuut 59. Bordjes in evenwicht. Mboyo knalt de elfmeter loepzuiver voorbij De Wolf in doel. Alles is te herdoen in het Guldensporenstadion!

59' tweede helft, minuut 59. Strafschop voor KV Kortrijk. Een schot van Mboyo wordt in de zestien aangeraakt met de hand. Penalty voor de thuisploeg.

56' tweede helft, minuut 56. Dubbele wissel Eupen. Eupen-trainer San José heeft genoeg gezien van Schouterden en Penaranda. Het tweetal verdwijnt naar de kant, Ebrahimi en Amat zijn hun vervangers.

54' tweede helft, minuut 54. De thuisploeg heeft de controle over de wedstrijd in handen genomen. Wanneer valt de gelijkmaker?

52' tweede helft, minuut 52. Mboyo laat zich meteen opmerken. Hij krijgt de bal tot bij Ocansey, maar die mikt heel erg flauw naast.

52' tweede helft, minuut 52. De Sart is de tweede troefkaart van Vanderhaeghe. Hij komt in de plaats van verdediger Golubovic.

50' tweede helft, minuut 50. Kortrijk dringt wat meer aan, kansen zijn er wel niet. Geert Heremans in Sporza op Radio 1.

48' tweede helft, minuut 48. Yves Vanderhaeghe heeft genoeg gezien. Mboyo, goed voor zes goals in de competitie, komt de flauwe Batsula vervangen.

46' tweede helft, minuut 46. Kortrijk is gretig uit de kleedkamer gekomen. Doelkansen leverde dat voorlopig nog niet op.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

43' tweede helft, minuut 43. De spelers van KV Kortrijk claimen een strafschop na vermeend handspel in de zestien. Van Driessche legt de bal niet op de stip. Er is vanavond geen VAR.

40' tweede helft, minuut 40. Tweede helft. Scheidsrechter Bram Van Driessche heeft de tweede helft op gang gefloten. Herpakt KV Kortrijk zich na de rust?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na 45 flauwe minuten ziet het er voorlopig niet goed uit voor KV Kortrijk. Marreh bracht Eupen na een kwartier op voorsprong met een afgeweken schot: 0-1.

40' eerste helft, minuut 40. Hornby probeert het met een schot van heel erg ver. De Wolf kan laten lopen, de bal gaat zo'n twee meter naast.

39' eerste helft, minuut 39. De frustratie wordt groter bij de thuisploeg. Scheidsrechter Van Driessche roept Kagelmacher op het matje na een overtreding op Bolingi.

37' eerste helft, minuut 37. KVK-doelman Jakubech moet alles uit de kast halen op een schot van dichtbij van Ezatolahi. Bijna leek de wedstrijd helemaal gespeeld.

35' eerste helft, minuut 35. Nog tien minuten op de klok in de eerste helft. Wanneer komt de thuisploeg nog eens in de buurt van Eupen-doelman De Wolf?

31' eerste helft, minuut 31. De supporters van KV Kortrijk beginnen te morren. Er gebeurt bijna niets in deze wedstrijd. Geert Heremans in Sporza op Radio 1.

28' eerste helft, minuut 28. Penaranda gaat lopen met de bal aan de voet. Tot een schot komt de Watford-huurling niet.

21' eerste helft, minuut 21. Een antwoord van de thuisploeg komt er voorlopig niet. KV Kortrijk zal toch uit een ander vaatje mogen tappen.

15' eerste helft, minuut 15. Doelpunt Eupen. Een vrije trap van Eupen valt pardoes voor de voeten van Marreh. Die duwt de bal, via een Kortrijks been, voorbij Jakubech in doel. Kortrijk moet achtervolgen in eigen huis.

14' Eupen mag juichen na een kwartier. eerste helft, minuut 14.

9' eerste helft, minuut 9. Een corner van de thuisploeg levert geen gevaar op. De twee ploegen tasten mekaar af in de beginfase van de wedstrijd.

8' eerste helft, minuut 8. De laatste zege van KV Kortrijk dateert van 19 oktober tegen Zulte Waregem, daarna pakte het amper 1 op 18 in de Jupiler Pro League. Lukt het tegen Eupen wel om meer doelpunten te maken dan de tegenstander?

6' De bezoekende fans zijn met niet al te veel vanavond:. eerste helft, minuut 6.

6' eerste helft, minuut 6. KV Kortrijk komt als eerste dreigen voor doel. Een ongevaarlijke voorzet van Batsula kan de verdediging van de bezoekers niet verontrusten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het Guldensporenstadion. Wie plaatst zich voor de kwartfinales van de Beker van België: KV Kortrijk of Eupen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:44 vooraf, 19 uur 44.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Mboyo, Kagé en De Sart op de bank. Yves Vanderhaeghe kiest voorin niet voor Mboyo, de ervaren aanvaller van KV Kortrijk zit op de bank. Hornby krijgt diep in de spits de steun van Ocansey en Batsula. Ook Kagé en De Sart vallen naast de basiself.

19:41 vooraf, 19 uur 41. In de Beker van België kunnen we rechtzetten wat in de competitie niet lukt. Yves Vanderhaeghe.

19:31 De opstelling van Eupen:. vooraf, 19 uur 31.

19:30 De opstelling van KV Kortrijk:. vooraf, 19 uur 30.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Wie bekert voort? Kortrijk en Eupen staan in het klassement van de Jupiler Pro League op plaats 13 en 12. Vanavond nemen de twee team het tegen elkaar op in de 1/8e finales van de Croky Cup. Wie bekert een ronde voort?