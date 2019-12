Hollerbach: "Met de kern van Anderlecht zou ik hun problemen er wel bijnemen"

09:59 vooraf, 09 uur 59. Op de Heizel een ticket voor Europa bemachtigen, dat doet ons dromen. We zullen een van onze beste prestaties nodig hebben om Anderlecht te kloppen. Bern Hollerbach, coach Moeskroen. Op de Heizel een ticket voor Europa bemachtigen, dat doet ons dromen. We zullen een van onze beste prestaties nodig hebben om Anderlecht te kloppen. Bern Hollerbach, coach Moeskroen

09:57 vooraf, 09 uur 57. Moeskroen heeft overvolle ziekenboeg. Voor Bernd Hollerbach wordt het opnieuw puzzelen om een elftal aan de aftrap te krijgen tegen Anderlecht. De coach van Moeskroen kan onder meer niet rekenen op Wimmer, Hocko, Osabutey en Butez. "Ik heb geen 36 oplossingen op de bank", zegt hij. "Anderlecht heeft zijn problemen, ik heb de mijne met Moeskroen. Als ik naar de kern van Anderlecht kijk, zou ik er graag hun problemen bijnemen.". Moeskroen heeft overvolle ziekenboeg Voor Bernd Hollerbach wordt het opnieuw puzzelen om een elftal aan de aftrap te krijgen tegen Anderlecht. De coach van Moeskroen kan onder meer niet rekenen op Wimmer, Hocko, Osabutey en Butez. "Ik heb geen 36 oplossingen op de bank", zegt hij. "Anderlecht heeft zijn problemen, ik heb de mijne met Moeskroen. Als ik naar de kern van Anderlecht kijk, zou ik er graag hun problemen bijnemen."

09:55 vooraf, 09 uur 55. De beker moet serieus genomen worden, want het is voor Anderlecht de enige manier om volgend seizoen in Europa te geraken. Supporters Anderlecht. De beker moet serieus genomen worden, want het is voor Anderlecht de enige manier om volgend seizoen in Europa te geraken. Supporters Anderlecht

09:54 vooraf, 09 uur 54. Supporters eisen "typeploeg". In de aanloop naar de bekerwedstrijd vroegen de supporters een overlegmoment met de spelers en het bestuur. "We willen een typeploeg, geen experimenten meer", was de duidelijke boodschap. "De supporters staan volledig achter de spelersgroep. Wij hopen dat ze met onze steun kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben en waar RSC Anderlecht voor staat.". Supporters eisen "typeploeg" In de aanloop naar de bekerwedstrijd vroegen de supporters een overlegmoment met de spelers en het bestuur. "We willen een typeploeg, geen experimenten meer", was de duidelijke boodschap. "De supporters staan volledig achter de spelersgroep. Wij hopen dat ze met onze steun kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben en waar RSC Anderlecht voor staat."

09:52 vooraf, 09 uur 52. Of je nu eerste staat, of je in onze situatie zit, de situatie blijft altijd dezelfde. Het is altijd alles of niets. Voor mij verandert er niets. Frank Vercauteren voelt geen extra druk na de nederlaag in Oostende. Of je nu eerste staat, of je in onze situatie zit, de situatie blijft altijd dezelfde. Het is altijd alles of niets. Voor mij verandert er niets. Frank Vercauteren voelt geen extra druk na de nederlaag in Oostende.

09:51 vooraf, 09 uur 51. Verliezen is geen optie voor Anderlecht. Anderlecht ging vorig jaar roemloos onderuit tegen Union in de 1/16e finales van de Beker van België. Een nieuwe misstap zal niet getolereerd worden bij de supporters, zeker nu het in de competitie vierkant draait. Ligt Moeskroen dwars? Verliezen is geen optie voor Anderlecht Anderlecht ging vorig jaar roemloos onderuit tegen Union in de 1/16e finales van de Beker van België. Een nieuwe misstap zal niet getolereerd worden bij de supporters, zeker nu het in de competitie vierkant draait. Ligt Moeskroen dwars?