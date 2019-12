17:44 vooraf, 17 uur 44. Iedereen kent de kwaliteiten van Gent, een van de sterkste teams in de Belgische competitie. Maar we willen doorgaan op ons mooie elan en tonen dat we Gent kunnen kloppen. Nurio; verdediger van Charleroi. Iedereen kent de kwaliteiten van Gent, een van de sterkste teams in de Belgische competitie. Maar we willen doorgaan op ons mooie elan en tonen dat we Gent kunnen kloppen. Nurio; verdediger van Charleroi

17:43 vooraf, 17 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:41 vooraf, 17 uur 41. Hun snelle counters zijn gevaarlijk voor ons, maar het viel me op dat de matchen waar zij het meeste balbezit hadden, niet hun sterkste waren. Of wij ons zullen aanpassen? Dat heb ik niet gezegd, maar het is wel goed om weten. Jess Thorup, coach KAA Gent. Hun snelle counters zijn gevaarlijk voor ons, maar het viel me op dat de matchen waar zij het meeste balbezit hadden, niet hun sterkste waren. Of wij ons zullen aanpassen? Dat heb ik niet gezegd, maar het is wel goed om weten. Jess Thorup, coach KAA Gent

17:40 vooraf, 17 uur 40. Thorup: "Beker is belangrijk doel dit seizoen". AA Gent verloor vorig seizoen de bekerfinale en hoopt dus op een nieuwe kans. "Charleroi heeft veel vertrouwen met 19 op 21. Bovendien heeft een bekerwedstrijd altijd een vreemde factor", zegt coach Jess Thorup. "Maar de beker is een belangrijk doel dit seizoen, want het is de kortste weg naar Europa. We willen opnieuw de finale bereiken, maar dan moeten we eerst 3 moeilijke wedstrijden winnen.". Thorup: "Beker is belangrijk doel dit seizoen" AA Gent verloor vorig seizoen de bekerfinale en hoopt dus op een nieuwe kans. "Charleroi heeft veel vertrouwen met 19 op 21. Bovendien heeft een bekerwedstrijd altijd een vreemde factor", zegt coach Jess Thorup. "Maar de beker is een belangrijk doel dit seizoen, want het is de kortste weg naar Europa. We willen opnieuw de finale bereiken, maar dan moeten we eerst 3 moeilijke wedstrijden winnen."

17:38 vooraf, 17 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:37 vooraf, 17 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten