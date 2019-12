17-jarige keeper verdedigt Genk-doel op Antwerp: kijk naar bekerduel

U hoeft niks te missen van deze eerste bekeraffiche tussen twee topteams uit 1A. Vanaf 20.30u zendt Canvas een voorbeschouwing uit, vanaf 20.45u is de commentaar van Peter Vandenbempt. Op Radio is Tom Boudeweel de man die de match aaneenpraat. Op deze pagina kunt u naar de livestream kijken en de tekstupdates lezen.

vooraf, 09 uur 53. Live op alle Sporza-kanalen: Canvas, Radio 1 en sporza.be. U hoeft niks te missen van deze eerste bekeraffiche tussen twee topteams uit 1A. Vanaf 20.30u zendt Canvas een voorbeschouwing uit, vanaf 20.45u is de commentaar van Peter Vandenbempt. Op Radio is Tom Boudeweel de man die de match aaneenpraat. Op deze pagina kunt u naar de livestream kijken en de tekstupdates lezen.

09:49

vooraf, 09 uur 49. Andere doelman bij Genk: 17-jarige Maarten Vandevoordt. Morgen verdedigt de 17-jarige Maarten Vandevoordt het Genkse doel. Die speelde eind september ook in de 1/16e finales op Ronse en lijkt de keeper voor de beker. Gaëtan Coucke krijgt rust. En dat komt gelegen, want die andere jonge doelman ging de voorbije dagen 2 keer in de fout. Coach Hannes Wolf neemt hem niets kwalijk: "We hadden een goed gesprek. Fouten maken is menselijk. Zelfs de beste doelmannen ter wereld maken fouten. Hoe je omgaat met een fout, dat is heel belangrijk.".