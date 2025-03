Zulte Waregem houdt leider RWDM binnen schot met winst tegen RSCA Futures

Zulte Waregem had eerder op de dag zijn tweede plek moeten afstaan aan La Louvière en dus was Essevee extra gebrand om voor eigen volk de drie punten thuis te houden.

Pas vlak voor de rust kon Pape Diop de score openen, de paars-witte jonkies reageerde na de koffie met een goal van Nathan de Cat.

Lang stond de 1-1 niet op het bord: Anderlecht-keeper Schlieck moest zich even later een tweede keer omdraaien nadat hij zich verkeken had op een voorzet van Gavriel. In de slotfase legde Vossen de eindstand vast vanaf de stip.

Door de overwinning wipt Zulte Waregem opnieuw over La Louvière, op één puntje van leider RWDM.