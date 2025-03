Met doelpunt van Radja Nainggolan blijft Lokeren-Temse in de running voor play-offs

Met nog drie wedstrijden op de kalender blijft Lokeren-Temse kans maken op een plekje in de play-offs. Radja Nainggolan bezorgde de thuisploeg met een vroeg doelpunt de volle buit.

Enkele uren voor de match raakte de contractverlenging van coach Stijn Vreven bekend. De hamvraag: staat hij volgend jaar in de Challenger Pro League of in de Jupiler Pro League aan de zijlijn?

KSC Lokeren-Temse maakt namelijk nog steeds kans op een plekje in de Promotion-Play-offs. Die zijn normaal gezien voorbehouden voor de nummers 3 tot en met 6, maar omdat nummer 6 Club NXT niet kan promoveren, bestaat de kans dat ook de nummer 7 zich mag opmaken voor de play-offs.

Een boodschap die Radja Nainggolan zich in de oren had geknoopt. De voormalige Rode Duivel kreeg na 8 minuten de bal cadeau van de Lommelse verdediging en schoot van dichtbij raak. Ook Nicolas Fontaine leek de bal te beroeren, maar de goal kwam op naam van Nainggolan.

Een tweede gele kaart voor Denys Prychynenko na 82 minuten zorgde nog even voor extra spanning, maar de Limburgers, die maar een van hun laatste zestien wedstrijden konden winnen, konden niet profiteren van de manmeersituatie.

Lokeren-Temse staat nu 8e in het klassement, op 2 punten van nummer 7 Lierse.