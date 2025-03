La Louvière blijft in het spoor van leider RWDM na zuinige zege op bezoek bij staartploeg Jong Genk

In de Challenger Pro League heeft La Louvière geen misstap begaan op bezoek bij Jong Genk. Het verschil was wel miniem: de bezoekers wonnen dankzij een penalty van Jordi Liongola op het halfuur.

Jong Genk-La Louvière was een duel tussen de laatste in de stand - het ter ziele gegane Deinze niet meegerekend - en de nummer 3.

Toch had La Louvière het niet onder de markt met de Genkse jonkies. De bezoekers hadden op het halfuur een strafschop nodig om te scoren: Jordi Liongola faalde niet vanaf de stip.

In de 2e helft werd er niet meer gescoord, waardoor La Louvière de 3 punten mee naar huis mocht nemen. In de stand wipt het (voorlopig?) over Zulte Waregem naar de 2e stek, op 3 punten van leider RWDM.