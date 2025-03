RWDM stopt zegereeks van Beveren en maakt nog wat meer aanspraak op promotie

Na 5 overwinningen op een rij weet SK Beveren weer wat verliezen is. In het Freethielstadion konden ze een goede start niet verzilveren tegen RWDM, terwijl de leider in de Challenger Pro League wel efficiënt was. De Brusselaars maken nadrukkelijk aanspraak op een ticket voor de hoogste klasse.

Met SK Beveren en RWDM stonden twee ploegen in vorm tegenover elkaar. De thuisploeg boekte 5 zeges op een rij en verloor niet meer sinds begin december in de competitie. RWDM is zelfs al sinds november ongeslagen.

Daar probeerde Beveren verandering in te brengen, maar het kon zijn sterke start niet bewijzen op het scorebord. Filipovic liet in het openingskwartier een kansje onbenut.

Dan sprong RWDM efficiënter om met zijn kansen. Na een knappe aanval kon Ziani terugleggen op Laaziri voor het openingsdoelpunt. Laaziri wilde zijn aangever na het halfuur bedanken, maar Wuytens ontnam Ziani de kans met een owngoal: 0-2.

Het verzet van Beveren was halfweg al gebroken en na ruim een uur werden hun vleugels helemaal geknipt. Invaller Jannes Van Hecke ging aan het truitje van de doorgebroken Laaziri hangen en mocht gaan douchen.

Een en al vreugde was het niet voor RWDM, want het zag Halifa nog uitvallen. De middenvelder stortte opeens in elkaar en werd met de draagbaar van het veld geholpen.

Met de zege en zijn 8e clean sheet op een rij verstevigt RWDM zijn leidersplek in de Challenger Pro League. De druk ligt weer bij Zulte Waregem, dat tegen Francs Borains staat.