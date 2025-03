Patro Eisden verzekert zich van de eindronde na zuinige zege tegen laks Lommel

Bij Patro Eisden Maasmechelen kunnen ze weer dromen. De ploeg van Stijn Stijnen won vanavond met het kleinste verschil van Lommel, dat de laatste weken in vrije val was, en is zo al zeker van de eindronde voor de promotie in de Challenger Pro League. Lukas Van Eenoo zorgde voor het eerste en enige doelpunt van de partij.

Alleen maar lachende gezichten bij Patro Eisden Maasmechelen.

In de Limburgse derby tegen Lommel SK drong de ploeg van Stijn Stijnen zijn dominantie helemaal op aan de thuisploeg. Hoewel het zich iets te vaak verslikte in een fysieke machtsstrijd, toonden de paarshemden zich toch ook de beter aan de bal.



En dat bewees de ervaren Lukas Van Eenoo net na de rust. Vanaf de rand van de grote rechthoek schoof hij de 0-1 na enkele schampschoten wél in doel.

Iedereen verwachtte dat de bezoekers daarna vol zouden doorgaan, maar ondanks het veldoverwicht was het niet altijd lucide genoeg in de gevarenzone.



Maar efficiëntie was vandaag zelfs niet nodig om te winnen, want de thuisploeg toonde zich aan de overkant aanvallend totaal monddood. Een tekenende statistiek: in negentig minuten tijd schoot het geen enkele keer tussen de palen.



En zo blijft Lommel na zijn positief opstootje toch weer op de sukkel. Patro mag zich alvast opmaken voor de eindronde.