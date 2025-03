Club NXT gaat na doldwaze tweede helft aan de haal met de drie punten tegen Seraing

Club NXT is de ploeg van de reeksjes in de Challenger Pro League. De eerste 4 wedstrijden in 2025 sloot het al winnend af, waarna er 3 keer verloren werd.



Tegen Seraing, nummer 14 in de stand, wilde het dat reeksje doorbreken. Alleen heeft Seraing de punten zelf broodnodig om weg te geraken uit de onderste gelederen.



In de eerste helft kreeg het de kans om op voorsprong te komen, maar de penalty van Droehnle werd gemist. Zo stond het 0-0 bij de rust, maar dan zou de wedstrijd helemaal openbarsten.



Alsof het tafeltennis was ging de stand over en weer. Op het uur zette Campbell de bezoekers uit Brugge op voorsprong, maar een dikke 5 minuten later zorgde Muland Kayij voor de gelijke stand.



Weer 5 minuten later stond Club NXT opnieuw op voorsprong na een pareltje van Granados. Maar nog geen 10 minuten later hing Ouotro de bordjes weer gelijk.



Een gelijkspel dan maar? Neen, net voor minuut 90 bezorgde Wylin Club NXT de volle buit. Het begin van een nieuwe reeks overwinningen voor Club NXT?