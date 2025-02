Dankzij 4 goals in amper 10 minuten: Beveren verkoopt Zulte Waregem ferme dreun na dolle slotfase

Wat was dat allemaal, zeg? Na een uurtje opwarmen, ontplofde de klepper tussen Beveren en leider Zulte Waregem volledig. In het slot van de wedstrijd deden beide toppers een explosief potje haasje-over. Na een niet te volgen kannsenkermis kroonde Beveren zich uiteindelijk tot winnaar. Zulte Waregem is alweer kostbare punten kwijt.

In Beveren wrijven ze zich nog in de ogen.

Zulte Waregem trok vanavond naar SK Beveren voor een strijd op het scherpst van de snee. Getuige: terwijl het eerste fluitsignaal nog weerklonk in het Freethiel Stadion, was het al hommeles: op het veld schoffelden de spelers elkaar meteen gretig omver, naast de lijnen gingen de dug-outs in de clinch.



De voorbode voor een spektakelmatch leek het in eerste instantie jammer genoeg niet. De hevigheid in de harten vertaalde zich niet meteen in vuur in de voetjes. Hoewel de duels allerminst in intensiteit afnamen, bleef het oorverdovend stil in de zone van de waarheid.



Tot minuut zestig, althans.

Plots was daar de onvermoeibare Opoku. De dribbelvaardige vleugelspeler van Essevee rukte op via zijn linkerflank en verraste vriend en vijand met een maatbal achter de verdediging. Stavros Gavriil bedankte aan de overzijde en hobbelde het leer binnen.