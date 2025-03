Broodnodig punt in degradatiestrijd: Lommel boekt eerste punt in 10 wedstrijden in kelderkraker tegen Seraing

Door de verandering van het competitieformat volgend seizoen is Jong Genk al verzekerd van zijn plekje in de Challenger Pro League volgend seizoen, terwijl het op een degradatieplaats staat.



Zo komen Seraing, Lommel en Eupen in gevaarlijk weer terecht. Met Lommel-Seraing stond vandaag dan ook een levensbelangrijk duel op het programma vooor de 2 ploegen.



Lommel verkeerde de afgelopen weken in vrije val door 9 keer op een rij te verliezen, maar tegen Seraing begon het wel voortvarend. Na 11 minuten bracht Nicolas Siri de thuisploeg al op voorsprong.



Maar lang kon Lommel niet genieten van de voorsprong. Amper 5 minuten later zorgde de 17-jarige Simon Buggea al voor de gelijke stand.



En in minuut 55 zag het er ineens heel hachelijk uit voor Lommel toen Patrick Ouotro Seraing op 1-2 zette.



Lommel besefte dat het op zoek moest naar de gelijkmaker om alsnog een goede zaak te kunnen doen in het klassement. En in minuut 69 deed het dan ook. Mohamed Boukammiri werkte een afgeweken voorzet binnen. Die 2-2 zou de eindstand worden.



Zo blijft Seraing op een degradatieplaats staan op 3 punten van Lommel.