Geen goeie avond voor de belofteploegen: Stef Peeters nekt Club NXT, Luik gaat in slot op en over RSCA Futures

"Eindelijk", zal vanavond door het hoofd van Stef Peeters geflitst zijn. De middenvelder van Patro Eisden Maasmechelen had al anderhalf jaar niet meer gescoord.

Tot vandaag, want op bezoek bij Club NXT in Roeselare liet hij zijn linker dan toch nog eens spreken. Zijn schuiver verdween door de benen van kapitein Et Taibi in het verste zijnet.

Een gouden doelpunt, want de Brugse jonkies kregen in het slothalfuur geen gaatje meer in de defensie van Patro. De troepen van Stijn Stijnen draaien zo nog steeds aardig mee bovenaan.

De Limburgers tellen 8 punten minder dan leider Zulte Waregem en volgen op 5 punten van nummer 3 La Louvière, dat een match meer gespeeld heeft.