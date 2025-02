RWDM blijft dankzij late zege tegen Francs Borains in het zog van leider Zulte Waregem

In de Challenger Pro League heeft RWDM bovenaan de stand geen steken laten vallen. De nummer twee won thuis van middenmoter Francs Borains dankzij een late treffer van Pjotr Kestens. In de stand blijft de Molenbekenaars zo op twee punten van leider Zulte Waregem.

RWDM kon vrijdag in eigen huis pas in het slot zijn vel redden tegen Francs Borains. De Molenbekenaars leken zich vast te lopen op de Henegouwers, maar wonnen alsnog dankzij een late treffer van Pjotr Kestens.

De aanvaller trapte in de 84e minuut een hoekschop aan de tweede paal in één tijd in doel en behoedde RWDM zo voor duur puntenverlies bovenin de stand.

Zulte Waregem blijft dankzij zijn zege tegen Jong Genk leider in 1B met 49 punten, RWDM volgt op 2 punten. La Louvière, dat zondag naar Patro Eisden trekt, volgt op 7 punten.