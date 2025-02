Twee rode kaarten en goal met de hak, maar duel tussen Patro Eisden en La Louvière krijgt geen winnaar

Wat ging er om in het hoofd van Mouhamed Belkheir? Na 70 minuten in de topper tussen Patro Eisden (4e) en La Louvière (3e) deelde hij een slag én een elleboog uit. Na zijn uitsluiting kwam zijn La Louvière wel nog op voorsprong in Limburg, maar een late gelijkmaker van Bammens zorgde voor een puntendeling tegen Patro.

Na de winst van leider Zulte Waregem en achtervolger RWDM op vrijdagavond, werd de clash tussen de nummers 3 (La Louvière) en 4 (Patro Eisden) vandaag nog wat belangrijker. Kon RAAL La Louvière zijn wagonnetje opnieuw aanhaken?

Kort na rust leek alvast even van wel. Belkheir knalde een volley fraai tegen de touwen, maar Patro Eisden Maasmechelen ontsnapte. Guindo had de voorzet net te laat getrapt, de ref oordeelde dat de bal over de achterlijn was gegaan.

Het was de eerste van veel spraakmakende fases in Limburg. Na 70 minuten was er de volgende: Borry trok de doorgebroken Guindo neer, een meer dan logische rode kaart volgde.

Maar lang konden de bezoekers niet profiteren van het mannetje meer. Amper 2 minuten later ging het licht helemaal uit bij Belkheir. Hij deelde een slag én een elleboog uit en mocht ook gaan douchen.

Niet dat La Louvière zwaar aangedaan was. Het klom op voorsprong dankzij Botella. De aanvaller werkte een botsende bal heerlijk binnen met een hakje.

Een gouden zaak hing in de lucht, maar met de mannen van Stijnen ben je nooit klaar. Bammens frommelde de 1-1 net voor affluiten in doel.

Veel spektakel, maar geen winnaar dus in Maasmechelen. De kloof tussen RWDM en La Louvière groeit naar 4 punten, Essevee heeft 2 stuks meer dan RWDM.