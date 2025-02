Beveren smeert Lommel zijn 9e nederlaag op rij aan

In de Challenger Pro League heeft SK Beveren de volle buit mee gegrabbeld op het veld van Lommel. Voor de thuisploeg was het al de 9e nederlaag op een rij.

SK Beveren klom al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Nadat Siri een Lommelse kans niet had kunnen verzilveren, sloeg Limbombe toe aan de overkant. Mertens verdubbelde nog voor halfweg de 1e helft de voorsprong van de bezoekers.

Na de koffie was het Siri die iets voorbij het uur de aansluitingstreffer liet optekenen. Lommel had daarmee nog een klein halfuurtje om een punt uit het vuur te slepen, maar Beveren klampte zich vast aan de 1-2.

Voor Lommel, dat 13e is in de stand, was het al de 9e nederlaag op een rij. Het is al van 1 november geleden dat de Limburgers nog eens konden winnen.