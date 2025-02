La Louvière profiteert van het puntenverlies van Zulte Waregem en sluipt wat dichter bij de leider

In de Challenger Pro League heeft La Louvière het Waalse onderonsje met Seraing naar zijn hand gezet. Dankzij de overwinning nadert het tot op 4 puntjes van leider Zulte Waregem, dat gisteren met punten morste bij Lierse.

Na de 0-0 van Essevee bij Lierse had La Louvière zaterdag de kans om de kloof met de leider wat te verkleinen. Een bezoekje van Seraing was daarvoor de ideale kans: de Luikenaars zijn pas de nummer 14 in de Challenger Pro League.

Al na 20 minuten was het raak voor de thuisploeg, toen Sidibe - tijdens de winterstop overgekomen van het Roemeense Craiova - zijn rekening opende voor La Louvière. Vlak voor de rust verdubbelde Belkheir vanaf de stip de bonus.

Seraing kon in de 2e helft niet reageren en incasseerde iets voorbij het uur een derde treffer, getekend Maxime Pau. In de slotfase kon Droehnlé voor Seraing toch milderen, ook met een penalty.

Invaller Nagera legde in de 89e minuut de 4-1-eindstand vast met zijn eerste baltoets van de wedstrijd.

Dankzij de driepunter wipt La Louvière over RWDM, dat zondag pas in actie komt. Het telt 4 punten minder dan Zulte Waregem, dat wel een match minder gespeeld heeft.