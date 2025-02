Wéér nul-nulletje voor Zulte Waregem: de leider in 1B geraakt ook niet voorbij vechtlustig Lierse

Zou Zulte Waregem stiekem een "dry february" aan het doen zijn? Voor de tweede week op een rij geraakte de leider niet verder dan een nul-nulletje. Deze keer speelde het 0-0 tegen Lierse, dat in het slot - ondanks een wisselvallige wedstrijd - zelfs nog aanspraak maakte op een goaltje. En zo gunt Essevee de rest toch de kans om dichter te komen.

Al bijna 200 minuten zonder doelpunt.



Zulte Waregem heeft zich opnieuw laten betrappen op een scoreloos gelijkspel. Als leider van de Challenger Pro League geraakte het vrijdagavond niet voorbij een kranig Lierse SK.

Voor de rust bleef de partij ondanks heerschap van Essevee nog relatief gesloten, maar vooral in het begin van de tweede helft ging de leider toch hevig op de deur van Het Lisp bonken.



Met de flitsen van Opoku en Vossen als bloedhond in de grote rechthoek, degradeerde de leider Lierse-doelman Peersman bij momenten tot uitbater van een schietkraam. Maar ondanks 18 (!) schoten, trilde het net geen enkele keer.



En dat zou Zulte Waregem bijna nog duur komen te staan. Vol frustratie liet het de thuisploeg - onder de tonen van een uitgelaten thuispubliek - nog een slotoffensiefje in elkaar knutselen.



Net voor het einde glipte Adinany nog bijna alleen naar de goal, maar met een discutabele tussenkomst kon Lemoine de ultieme verrassing toch nog verhinderen.

Zulte Waregem verliest zo opnieuw kostbare punten in de titelstrijd, die (dan toch) steeds spannender aan het worden is.