RWDM komt met de schrik vrij in derby tegen RSCA Futures, ook Patro Eisden haalt het nipt

Zonder overschot bij beide ploegen, maar RWDM en Patro Eisden kunnen weer naar boven kijken. De Molenbekenaars keken de RSCA Futures in de ogen voor een miniderby en wonnen met het kleinste verschil. Ook Patro nam het op tegen de jonkies van Genk: 1-0.

RWDM en Patro Eisden Maasmechelen hebben zaterdagavond allebei een minimale 1-0-overwinning geboekt op de 21e speeldag van de Challenger Pro League.

RWDM trok in de Brusselse derby tegen RSCA Futures aan het langste eind dankzij een treffer van Mickaël Biron net voor rust. De thuisploeg had in de eerste helft het betere van het spel, maar liet na om de score verder uit te diepen.

Ook na de pauze kregen de Molenbekenaars kansen via onder meer Ilyes Ziani en Soufiane Benjdida, maar de afwerking liet te wensen over. Aan de overkant moest RWDM op het einde nog een bal van de lijn halen om de zege veilig te stellen.

Met deze overwinning blijft RWDM tweede in de stand met 41 punten, vier minder dan leider Zulte Waregem. RSCA Futures blijft twaalfde met 18 punten.

Ook Patro Eisden klopte tegelijkertijd Jong Genk met hetzelfde verschil. Simon Bammens zorgde kort na de pauze voor de enige treffer, waarmee Patro de derde plaats herovert met 37 punten.



Eenzelfde wedstrijdbeeld daar: de thuisploeg domineerde het duel en creëerde meerdere kansen, maar had moeite om de Limburgse defensie te ontwrichten.