Club NXT blijft maar winnen in 2025 en zet nu ook zwalpend Lommel opzij

Club NXT heeft voor de 4e keer op een rij gewonnen in de Challenger Pro League. Kind van de rekening vandaag was Lommel, dat in vrije val verkeert. Het werd 0-2.

De jaarwisseling heeft Club NXT duidelijk deugd gedaan. De beloften van Club Brugge wonnen al 3 keer op een rij en op bezoek bij Lommel heeft het die reeks naar 4 op een rij gebracht.



Blauw-zwart had genoeg aan een doelpunt in elke helft. Op het halfuur bracht Lynnt Audoor de bezoekers op voorsprong met een strafschop.



En met nog een kwartier te spelen ontnam Tobias Lund-Jensen de Lommelse hoop met de 0-2, nadat Lommel een paar keer dicht bij de gelijkmaker kwam.



Zo blijft Lommel in hetzelfde bedje ziek. De laatste overwinning dateert al van 1 november 2024 tegen Club NXT. Nadien sprokkelde het maar 1 punt meer en is het zo stevig weggezakt in het klassement.



Club NXT daarentegen staat trots te pronken op de 4e plaats.