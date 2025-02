Penaltymoment in 93e minuut schrikt Zulte Waregem nog op, maar topper tegen La Louvière eindigt zonder goal

Voor doelpunten of verzorgd voetbal moest je vandaag niet in La Louvière zijn. In de topper tegen Zulte Waregem - dat ondanks de erbarmelijke grasmat wel probeerde te combineren - bleef de derde in de stand steken op een doelpuntenloos gelijkspel. In het slot schreeuwde de thuisploeg nog om een strafschop, maar het kreeg geen gehoor.

Een topper in de Challenger Pro League, maar het decor liet te wensen over.



Leider Zulte Waregem ging vandaag op bezoek bij concurrent RAAL La Louvière, de derde in het klassement. Toch was niet de sportieve inzet, wel de staat van het veld achteraf hét gespreksonderwerp.

De grasmat in het Stade du Tivoli verhinderde verzorgd voetbal. Zulte Waregem probeerde wel te combineren, maar zinspeelde met een defensieve opstelling toch ook subtiel op een puntje. De thuisploeg is sowieso een meer no-nonsenseploeg, maar ook met lange ballen geraakte La Louvière niet ver.



Een tekenende statistiek: na 90 minuten had het een pas-accuraatheid van 54%.

Pas op, beide ploegen kregen hun kansen. Vossen en Opoku hadden kunnen scoren voor de bezoekers, aan de overkant was Botella er héél dichtbij in het slot.



En in de 93e minuut schreeuwden alle thuissupporters in het stadion nog om een strafschop. Na een rommelige fase in de grote rechthoek, kreeg Zulte Waregem-middenvelder Nnadi nog een bal tegen het lichaam, of was het de arm? De scheidsrechter wuifde het moment alvast weg.



En zo bleef de topper steken op een droge 0-0. Zulte Waregem blijft soeverein leider na het puntenverlies van RWDM, ook La Louvière kan neerwaartse spiraal geen halt toeroepen.