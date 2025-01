Je kunt het niet verzinnen! Debuterende Radja Nainggolan steelt meteen de show met olympisch doelpunt

Radja Nainggolan is back in business! De ex-Rode Duivel heeft bij zijn debuut voor Lokeren-Temse meteen voor een sensationeel momentje gezorgd - hoe kan het ook anders? Hij stond nog maar een vijftal minuten op het veld tegen Lierse of hij scoorde de gelijkmaker al op de meest absurde manier: met een olympisch doelpunt. Van een memorabel debuut gesproken, want ook daarna bleef hij paniek zaaien met zijn traptechniek.