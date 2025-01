Club NXT smeert La Louvière eerste nederlaag aan sinds begin november

Sinds het bezoek aan leider Zulte Waregem op 10 november had La Louvière niet meer verloren. Na de nederlaag op Essevee volgde een reeksje van 4 zeges op rij, al stokte het daarna wel al een beetje met 3 draws.

En ook op bezoek bij Club NXT slaagde La Louvière er niet in om weer aan te knopen met de zege. Na een goal van Vermant moesten de bezoekers met 1-0 naar de kleedkamer.

Vroeg in de 2e helft hing Belkheir de bordjes weer in evenwicht en de Algerijn leek zijn team even later zelfs op voorsprong te zetten, maar de 1-2 werd afgevlagd voor buitenspel.

Uiteindelijk viel het doelpunt wel nog aan de overkant: in de 86e minuut werd Audoor centraal door de buitenspelval geloodst en de jonge middenvelder faalde niet oog in oog met de bezoekende doelman.