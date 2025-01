Van 0-2 naar 3-2 in amper 10 minuten: Zulte Waregem pakt uit met flitsende comeback tegen Patro Eisden

Wat een ommekeer. Na een uur spelen leek het kalf al helemaal verdronken voor Zulte Waregem in de topper tegen Patro Eisden, maar een dolle tien minuten veranderde alles. De thuisploeg ging in sneltempo toch nog op en over Patro heen. Zulte Waregem blijft zo moederziel alleen aan de leiding van de Challenger Pro League staan.

Daarna nam Zulte Waregem de teugels weer wat strakker in handen, maar tegen de ultragedisciplineerde ploeg van Stijn Stijnen geraakte het niet snel of vaak genoeg in de gevarenzone. Een sisyfuswerk dat op het uur nog extra bemoeilijkt zou worden. Een tweede donderslag weerklonk toen Adnane Abid de 0-2 op het bord zette.

Hoewel de thuisploeg domineerde en Patro met bedwelmend balbezit leek te hypnotiseren, waren het toch de bezoekers die plots de ban braken. Na een uitgemeten tegenaanval lepelde Simon Bammens de bal keurig in de verste hoek: 0-1.

Een rollercoaster van emoties in de Elindus Arena.

Het werd even ijzig stil in de Elindus Arena, maar voor zo'n momenten heeft de competitieleider Jelle Vossen vooraan in zijn ploeg rondlopen.

De ervaren rot stak niet veel later het vuur weer aan de lont toen hij zich opnieuw de koning van de kleine rechthoek toonde. In minuut 67 luidde hij de ultieme ommekeer in: 1-2.

Want, nog geen tien minuten later zou Zulte Waregem zich weer ongenaakbaar wanen. Met eerst een owngoal van Dijkhuizen en dan een rebound van Gavriil deed de thuisploeg toch nog het schijnbaar onmogelijke: van 0-2 naar 3-2.



Een ferme opdoffer voor Patro, Zulte Waregem blijft alleen leider in de Challenger Pro League en begint 2025 met een enorme boost.