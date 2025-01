De Futures van Anderlecht zadelen lotgenoten van Jong Genk met ferme degradatiezorgen op

di 28 januari 2025 21:57

RSCA Futures einde 4 - 1 Jong Genk Challenger Pro League - speeldag 17 - 28/01/25 - 20:02

Kopzorgen voor Jong Genk. In een cruciaal duel in de kelder van het klassement heeft het ook het onderspit moeten delven tegen de beloften van Anderlecht. De RSCA Futures flitsten net iets efficiënter (zeker in het slot) en hadden vandaag een schijnbare superman als sluitstuk. Het zware verdict: 4-1 en ferme degradatiezorgen voor de Genkies.

RSCA Futures - Jong Genk was vanavond veel meer dan een prestigeduel tussen twee gerenommeerde Belgische jeugdacademies. Nu het failliete KMSK Deinze geschrapt is uit de Challenger Pro League, zakt er dit seizoen maar één ploeg. Een lotsbestemming die iedereen wil vermijden, maar wel akelig dicht in de buurt komt voor de jonkies van Anderlecht en Genk - voor vanavond respectievelijk de voorlaatste en laatste in de stand. En vooral paars-wit leek dat begrepen te hebben. In de openingsfase drukte de thuisploeg - die vanavond voor de tweede keer in 3 dagen tijd de spoken uit het voormalige stadion van KMSK Deinze mocht jagen - de bezoekers naar achteren. Een sterke start die ze na amper negen minuten al zouden verzilveren. Terwijl de defensie van Genk te mak acteerde in de rechthoek, profiteerde Robbie Ure. Als een echte spits mikte hij de bal uit de draai in de verste hoek: 1-0.

Daarna zagen we de Genkies, voor het eerst zonder coach Thomas Buffel, subtiel de bovenhand nemen, maar de vele flitsen ketsten telkens af op een ijzersterke Schliek. Nog voor het halfuur pakte de doelman uit met twee echte supersaves. En zo kreeg Anderlecht na de pauze de uitgelezen kans om het af te maken. Net op het moment dat Genk wilde doorduwen, werd het koud in de rug gepakt door de vinnige Anas Tajaouart. Hij stormde alleen op doel af en drukte de 2-0 na 65 minuten tegen het net.



Boeken toe? Wel, het zou toch nog flink bibberen en beven worden voor paars-wit. Na een flits van Luca Oyen werd zijn voorzet via een Anderlechtse arm geblokkeerd: penalty. Een koud kunstje voor kapitein Thomas Claes, die de schijnbaar onklopbare Schlieck toch naar de verkeerde kant stuurde: 2-1. Maar de hoop werd even snel weer de kop ingedrukt. Paars-wit counterde meteen kwiek en zag Ure de wedstrijd met zijn tweede treffer in een definitieve plooi leggen. Toen Kongolo ook nog eens rood kreeg, was het kalf helemaal verdronken. Ismaël Baouf zette uiteindelijk de zware 4-1-cijfers nog op het bord. Ook zonder Buffel geen beterschap voor Genk, dat steeds angstiger naar beneden kijkt en het kostbare plekje in 1B dreigt te verliezen. De RSCA Futures daarentegen kunnen weer even ademhalen.