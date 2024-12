Met late treffer boekt rode lantaarn Francs Borains belangrijke zege tegen Eupen

Op de 14e speeldag van de Challenger Pro League heeft staartploeg Francs Borains de 3 punten kunnen thuishouden tegen Eupen. De beslissing viel in de slotfase met een raak schot van Yanis Massolin in de verste hoek. Dankzij de late zege wipt Francs Borains van de 16e en laatste naar de 13e plaats in het klassement.