Eindelijk wat ademruimte: RSCA Futures voor het eerst sinds speeldag 2 in veilige zone na zege tegen Lierse

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vorige week konden de RSCA Futures de rode lantaarn al doorgeven aan Seraing, deze week ziet het klassement er nog een heel stuk beter uit voor de jonkies van Anderlecht.



De Futures stonden sinds speeldag 3 onafgebroken in de degradatiezone. Een 2-0-zege tegen Lierse zorgde vandaag eindelijk voor wat ademruimte bij paars-wit.



Tajaouart sloeg al na 3 minuten genadeloos toe op de Heizel. De middenvelder liep een gemeten vrije trap in één tijd tegen de touwen.

Daarna zat het ook even mee voor de jonge mannen van Anderlecht. Robbie Ure vocht een ultrakort potje vechtvoetbal uit met de Lierse-doelman, het leer kaatste via de borst van de spits in doel.

Die twee goals bleken voldoende om de match uit te spelen, Lierse kwam zelfs niet meer tot een aansluitingstreffer.

RSCA Futures passeert zo Jong Genk, Francs Borains en RFC Luik in het klassement na een straf reeksje van 6 ongeslagen partijen. Die laatste twee werken wel nog een match af dit weekend.