Duidelijk niet naar Tyrone Mings gekeken: Club NXT-speler doet tegenstander penalty "à la Aston Villa" cadeau

De penalty in cadeauverpakking van Aston Villa-speler Tyrone Mings tegen Club Brugge heeft zondagavond navolging gekregen in de Challenger Pro League. En opnieuw was blauw-zwart erbij betrokken, al was het dit keer als pineut in het verhaal: Club NXT-speler Amine Et-Taibi gaf Francs Borains een vroeg Sinterklaasgeschenk. Club NXT won uiteindelijk wel nog met 1-2, dankzij goals van Furo en Campbell.