Jelle Vossen leidt Zulte Waregem met hattrick voorbij Seraing naar de leidersplaats

Zulte Waregem heeft zich niet laten verrassen door rode lantaarn Seraing. Met 2 doelpunten net voor rust en 3 erna had Zulte Waregem na een uur al zijn schaapjes op het droge. Uitblinker was opnieuw Jelle Vossen met een hattrick.

"Concurrent La Louvière wint met 5-1? Dat kunnen we ook", moeten ze bij Zulte Waregem gedacht hebben. Tegen hekkensluiter Seraing leek het nochtans bij de rust nog op een 0-0-stand af te stevenen, maar Pape Diop en Jelle Vossen zorgden in 3 minuten tijd toch voor een comfortabele voorsprong.



Vossen zorgde net na rust meteen voor de 3-0 en legde 5 minuten later de 4-0 vanop de strafschopstip binnen met een panenka. Nog was het feestje voor Zulte Waregem niet voorbij. Net voor het uur zorgde Jeppe Erenbjerg voor de forfaitscore.



Die score wilden ze bij Seraing niet zien staan na 90 minuten en Mathieu Cachbach behoedde zijn ploeg met een eerredder dan ook voor de totale afstraffing. Hij legde met een penalty de 5-1-eindstand vast.



Zulte Waregem klimt zo mee met La Louvière op kop in de Challenger Pro League. Seraing blijft onderin het klassement hangen.