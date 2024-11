Met hattrick in 10 minuten katapulteert La Louvière zich naar de leiding in de Challenger Pro League

La Louvière heeft tegen Lommel getoond dat het naar alle waarschijnlijkheid tot het einde zal meedoen om de promotietickets in de Challenger Pro League. Mouhamed Belkheir was de gevierde man bij de thuisploeg, hij maakte 3 goals in 10 minuten.

In 2006 speelde er voor het laatst een club met de naam La Louvière in de hoogste klasse van het voetbal. Na licentieperikelen en een faillissement werd 3 jaar later opnieuw een club met die naam boven de doopvont gehouden, geboren uit het kleine RACS Couillet.

Het is dit RAAL La Louvière dat - voorlopig nog zachtjes - opnieuw op de deur van de Jupiler Pro League klopt.



Want tegen rechtstreekse concurrent Lommel maakte La Louvière behoorlijk wat indruk, ook al kwam het na 5 minuten op achterstand.



Door een binnengekopte hoekschop en een penalty was die scheve situatie voor de rust al rechtgezet.



In de tweede helft werd de zaak dan helemaal beklonken door Mouhamed Belkheir. De Algerijn had tussen de 70 en 80 minuut minder dan 600 seconden nodig om de score te laten oplopen tot 5-1.



Zo mag de club van technisch directeur Nicolas Frutos, met ook nog ex-spelers Enzo Scifo en Silvio Proto in het sportieve hart, van de koppositie in de Challenger Pro League proeven. Samen met Zulte Waregem en RWDM werpen ze zich op tot grootste titelkandidaat.