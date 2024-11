In de 95e minuut! Dubbele doelpuntenmaker Nolan Martens verpest feestje van Lierse in allerlaatste aanval

Een rollercoaster in Lier. Na amper enkele minuten keek de thuisploeg tegen een achterstand aan, maar in de tweede helft ging het op en over Jong Genk. Toch was dat te vroeg gesproken: in minuut 95e vergalde Nolan Martens de zege nog voor Lierse - dat zijn frustrerende reeks zo ziet voortgaan. De jonkies van Genk vermeden ultiem de 0 op 15.