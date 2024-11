Hij weet van geen ophouden: Zulte Waregem mag weer een kaars branden voor Jelle Vossen

Jelle Vossen (35) heeft Zulte Waregem naar een gedeelde leidersplaats geloodst met RWDM en La Louvière. Vossen nam beide doelpunten voor zijn rekening in de 2-1-overwinning tegen rechtstreekse concurrent La Louvière. De spits maakte het winnende doelpunt in de 89e minuut, net nadat de bezoekers op gelijke hoogte waren gekomen.

Hij is intussen 35 jaar, maar er zit geen spatje verval op Jelle Vossen. De scherpschutter was vanmiddag nog eens de gevierde man aan de Gaverbeek.

Net na de rust had Vossen de score geopend voor Zulte Waregem tegen La Louvière, dat RWDM naast zich moest dulden op kop van het klassement.

Na de Molenbeekse nederlaag eerder dit weekend rook La Louvière zijn kans voor een soloslim in de kopgroep en dankzij de gelijkmaker van Maes in de 87e minuut zat er puntengewin in.

Niet met mij, moet Vossen gedacht hebben. In de 89e minuut hield hij de drie punten toch thuis.

Dankzij de 2-1-zege tellen we nu 3 koplopers in de Challenger Pro League: RWDM, Zulte Waregem en La Louvière.