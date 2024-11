Lommel en Deinze houden elkaar in bedwang, Beveren mag na 2 maanden eindelijk nog eens vieren

Lommel en Deinze hebben niet geprofiteerd van de misstap van leider RWDM. In een onderling duel hielden de nummers 4 en 5 in de stand elkaar in bedwang. Op hetzelfde moment was er na 2 maanden eindelijk nog eens een zege voor Beveren. De Waaslanders draaiden Francs Borains door de gehaktmolen: 4-0.