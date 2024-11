Lokeren-Temse geeft voorsprong 2 keer uit handen tegen Lierse, ploegen eindigen allebei met 10 man

Na een 0 op 6 wilde Lierse tegen Lokeren-Temse de 3 punten nog eens thuishouden. Maar na 18 minuten zag het thuispubliek hoe Brebels de bezoekers vanuit een scherpe hoek op voorsprong trapte.



Lokeren-Temse was nadien nog eens gevaarlijk op een scherpe vrije trap, maar nadien nam Lierse het heft in handen en ging het op zoek naar de gelijkmaker. Eerste miste Adinany nog onbegrijpelijk en trapte Sampers op de lat, maar 5 minuten voor rust was het wel raak.



Na een goed schot duwde doelman Gabriel de bal in de voeten van Sampers die rustig bleef en Adinany de 1-1 voorschotelde. Lierse ontsnapte voor rust nog aan de 1-2 na een bal op de paal.



In de tweede helft kwam Lokeren-Temse dan toch opnieuw op voorsprong. Ntalack schoof de bal op het uur onder doelman Peersman door.



Een kwartier later wisselde het momentum opnieuw in de match. Soumaré kreeg op 3 minuten tijd 2 keer een gele kaart onder de neus geschoven en 5 minuten later kopte Marijnissen raak op hoekschop.



Het zou uiteindelijk 2-2 blijven, ook al kreeg Lierse nog een paar kansen. Adinany sloeg in de toegevoegde tijd nog naar de bal in de hoop om met "de hand van God" te scoren, alleen werd het gezien door de scheids en ook hij mocht met zijn 2e gele kaart wat vroeger gaan douchen.



Met het gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op. Ze blijven in het midden van het klassement hangen.