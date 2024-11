Deinze spoelt oplawaai in de beker door met thuiszege tegen SK Beveren

In de Challenger Pro League heeft Deinze zich voorlopig op de 5e plaats in het klassement genesteld. Het klopte SK Beveren met 3-1 voor eigen volk.

Geen busreis vandaag en dus ook geen verstoorde voorbereiding. Deinze had donderdag in de Croky Cup een pak voor de broek gekregen op de Bosuil, maar kon in de competitie zijn rug rechten.

Guillaume De Schryver (42') en de onvermijdelijke Lennart Mertens (54') zetten de thuisploeg vlak voor en na de pauze op weg naar een 2-0-voorsprong.

Maar het werd toch nog spannend in de Dakota Arena na de aansluitingstreffer van de Japanner Yutaka Michiwaki. In het slot van de wedstrijd zorgde Jellert Van Landschoot voor de 3-1-eindstand.

Voor Deinze was het de vijfde zege van het seizoen. Met zeventien punten nestelen ze zich voorlopig op de vijfde plaats, op zes punten van leider RWDM. Beveren is met tien punten elfde.