VIDEO: Vroege kanontreffer levert Seraing eerste seizoenzege op in kelderkraker tegen Lokeren-Temse

Seraing heeft zijn eerste overwinning van het seizoen (eindelijk) beet. Het had genoeg aan een doelpunt in het openingskwartier. Maxime Allione trof raak met een snoeihard schot. Een rode kaart in het begin van de 2e helft en een late penaltymisser hielden Seraing niet meer van de zege. Zo geeft het de rode lantaarn opnieuw aan RSCA Futures.