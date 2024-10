La Louvière snoept leider RWDM punten af in topper van Challenger Pro League

RWDM en La Louvière hebben de koek verdeeld in de topper van tweede klasse. De thuisploeg uit Molenbeek opende de score, maar zag alsnog twee punten in rook opgaan na rust. De leider leidt zo zijn eerste puntenverlies sinds 17 augustus.

De avond begon goed voor de leider in de Challenger Pro League. Molenbeek opende de score in de 21ste minuut via de Poolse spits Piotr Parzyszek.

Maar La Louvière gaf zich niet zomaar gewonnen en maakte in de tweede helft (discutabel, na handspel?) gelijk via de Algerijnse spits Mouhamed Belheir.

In de 72ste minuut zag Faye zijn kopbal de Brusselse lat raken. Aan de andere kant kreeg Parzyszek tien minuten voor tijd ook nog een grote kans. Maar de stand? Die bleef 1-1.

Zo verliest RWDM voor het eerst sinds lang nog eens punten. Toch blijven Yannick Ferrera en co. op twee oren slapen, want de ploeg uit Molenbeek blijft leider.