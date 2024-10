Kritiek Deinze deelt ook op het veld in de klappen en gaat onderuit in (laatste?) wedstrijd tegen Patro Eisden

Een einde in mineur voor Deinze? Na het financiële drama dat deze week alle schijnwerpers opeiste, gingen de Oost-Vlamingen vandaag ook op het veld ten onder. Tegen Patro Eisden verloor het met 3-1 en slikte het twee rode kaarten. De moed zinkt zo nog wat dieper weg in de Dakota Arena.

Een protestactie tijdens de hymne van de Pro League en een innige groepsknuffel vlak voor de wedstrijd. Spelers en staf van Deinze lieten duidelijk blijken hoe groot hun zorgen op dit moment zijn.

Betalingen blijven achterwege en de toekomst van de club is hoogst onzeker. Maar vanavond wilde oranje-zwart wel nog eens alles geven op het veld van Patro Eisden Maasmechelen.

De Limburgers toonden op hun beurt niet veel medelijden met de tegenstander en hadden op het halfuur al een dubbele voorsprong beet.

Bammens scoorde vanuit de draai, Abid schoof een gemeten steekpassje via de verste paal binnen. Na de donkere wolken boven Deinze, leek het onweer helemaal los te barsten.

Toch vonden de bezoekers na rust hernieuwde energie. Mertens werkte een voorzet in één tijd in doel, de aansluiting was gemaakt. Al duurde dat niet meer dan 3 minuten: Kis jaagde een penalty - en de 3-1 - binnen.

Om de avond van Deinze nog wat erger te maken, schoof de scheidsrechter na het uur een rood karton onder de neus van doelpuntenmaker Mertens én van coach Losada.

Zo deelt Deinze naast het financiële drama ook sportief in de klappen in wat misschien wel hun laatste wedstrijd kan zijn. Of komt er toch nog een oplossing uit de bus?