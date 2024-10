Lierse kent geen moeite met 9 spelers van Francs Borains

Lierse heeft de 7e speeldag in de Challenger Pro League afgesloten met een duidelijke zege tegen Francs Borains. De bezoekers beëindigden de wedstrijd met z'n negenen.

Lierse had de regie in handen in eigen huis. De 1-0 en de 2-0 waren kopieën van elkaar.

Eerst nam Claes een bal meteen op de slof, daarna deed De Schrijver hetzelfde.

Doelman Peersman moest zich een keer inspannen voor de rust. De grote keeper ging goed plat om de 2-1 te voorkomen.