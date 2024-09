Beverse instorting op slag van rust levert Club NXT 2e overwinning van seizoen op

Club NXT heeft nog eens van de overwinning kunnen proeven in de Challenger Pro League. Tegen SK Beveren volstonden twee dolle minuten op slag van rust om de tweede zege van het seizoen te boeken.

Club NXT kwam in de eerste helft het dreigendst voor de dag, maar de beloning bleef uit. Op slag van rust kwam blauw-zwart er dan toch door.

Kaye Furo mocht het halve veld oversteken en maakte het zelf knap af via de paal. Luttele seconden later stond Lenn De Smet op de juiste plek om te verdubbelen. Nog voor de rust was SK Beveren uitgeteld.

Club NXT had na de rust nog kansen om de score uit te diepen, maar de beste kans voor De Smet eindigde op de lat. Club NXT springt met zijn tweede overwinning van het seizoen naast SK Beveren.