Zulte Waregem geeft twee keer een voorsprong uit handen, derby tegen Deinze eindigt zonder winnaar

Net als vorig jaar werd Zulte Waregem op de openingsspeeldag vorige week verrast in eigen huis. Met de nodige druk op de ketel trok de promotiekandidaat vandaag naar Deinze om die misstap recht te zetten.

En dat deden de bezoekers aanvankelijk ook. Na 27 minuten voetballen vond zomeraanwinst Jeppe Erenbjerg van buiten de 16 de verste hoek.

Maar lang was Zulte Waregem niet aan zet. Kort voor rust verschalkte Christophe Janssens doelman Van der Gouw met een goedgemeten vrije trap. Geen voorsprong aan de rust dus voor Essevee.

Na rust kwam die er wel weer. De rappe Traoré kon ontsnappen en mocht op doelman Miras af. Met wat meeval tikte de winger het leer in doel.

Toch liep het ook een tweede keer fout voor de bezoekers. Via een flipperkastfase in de 16 van Zulte Waregem viel de bal voor de voeten van Fdaouch. Die besloot in één tijd en zag de bal door het bos aan benen in doel verdwijnen.

Na 4 goals en heel wat strijd kwam er uiteindelijk geen winnaar meer uit de bus in de Dakota Arena. Essevee heeft zo zijn eerste punt van het seizoen beet, Deinze bewijst met 4 op 6 dat het dit jaar kan meestrijden om die felbegeerde promotie.