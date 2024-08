Titelkandidaat Deinze opent Challenger Pro League met ruime zege tegen RSCA Futures

Deinze is met een vlotte 1-4-zege aan zijn titeljacht in tweede klasse begonnen. Het team van coach Hernan Losada was na een halfuur al klaar met een onmachtig RSCA Futures, waar de 15-jarige Jayden Onia Seke een stukje Belgische voetbalgeschiedenis schreef.

Deinze stak in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League zijn ambitie niet weg. De nummer drie van vorig jaar mikt dit seizoen resoluut op de titel en promotie. Tegen de beloften van Anderlecht mocht het een eerste horde proberen te nemen in die titeljacht.



De RSCA Futures van coach Jelle Coen traden met een piepjong elftal aan. De exponent daarvan was Jayden Onia Seke, een winger van amper 15 jaar, 3 maanden en 8 dagen oud. Met zijn basisplaats werd hij de jongste profdebutant ooit in het Belgisch voetbal.



Onia Seke zag vanop de eerste rij hoe Anderlecht zijn start helemaal miste. Na amper vijf minuten kwam Deinze via De Schryver al op voorsprong. Wat volgde was een belegering van het Brusselse doel.



Die dominantie leverde Deinze ook goals op, met dank aan nieuwkomer Tuur Dierckx. Eerst sneed de topaanwinst naar binnen en werkte hij netjes af in de korte hoek. Niet veel later zorgde hij met het hoofd voor de 0-3.



Anderlecht hing in de touwen en Deinze kon de rest van de partij controleren. De Futures konden in het slot nog milderen via Sylla, maar het laatste woord was voor Deinze, dat via Fdaouch de 1-4-eindstand vastlegde. Een gedroomde start voor oranje-zwart.